Sport Bild: «Байер» оценивает Вирца в € 150 млн, «Реал» — фаворит на подписание игрока

Мадридский «Реал» является фаворитом на осуществление трансфера 21-летнего атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, немецкий клуб оценивает стоимость футболиста в € 150 млн. Подчёркивается, что, помимо «Королевского клуба», на Вирца также претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария».

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: