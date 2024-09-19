Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» — «Байер»: немецкий клуб забил четыре безответных гола в первом тайме

«Фейеноорд» — «Байер»: немецкий клуб забил четыре безответных гола в первом тайме
Комментарии

Завершился первый тайм матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). После первого тайма счёт в игре 4:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
2-й тайм
0 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 5'     0:2 Гримальдо – 30'     0:3 Вирц – 36'     0:4 Велленройтер – 45'    

В первом тайме указанного матча атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился дублем. Ещё один гол забил крайний защитник немецкого клуба Алехандро Гримальдо. Также гол в свои ворота забил вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер.

Материалы по теме
Головин — в запасе «Монако» на матч ЛЧ с «Барсой». Ждём выхода со скамейки! LIVE
Live
Головин — в запасе «Монако» на матч ЛЧ с «Барсой». Ждём выхода со скамейки! LIVE

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android