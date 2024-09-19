«Фейеноорд» — «Байер»: немецкий клуб забил четыре безответных гола в первом тайме
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Завершился первый тайм матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). После первого тайма счёт в игре 4:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
2-й тайм
0 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 5' 0:2 Гримальдо – 30' 0:3 Вирц – 36' 0:4 Велленройтер – 45'
В первом тайме указанного матча атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился дублем. Ещё один гол забил крайний защитник немецкого клуба Алехандро Гримальдо. Также гол в свои ворота забил вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер.
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