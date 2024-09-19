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В РФС сообщили о переносе рассмотрения апелляции Дмитрия Андреева

В РФС сообщили о переносе рассмотрения апелляции Дмитрия Андреева
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В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили о переносе рассмотрения апелляции бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Представитель Дмитрия Андреева вчера подал ходатайство в апелляционный комитет с просьбой отложить заседание по делу. Сегодня заявленное ходатайство было удовлетворено. Новая дата заседания будет объявлена позднее», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). 2 сентября стало известно, что специалист уволен из клуба.

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