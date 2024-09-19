«Монако» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Монако» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Кён, Вандерсон, Керер, Салису, Синго, Камара, Закария, Аклуиш, Минамино, Бен-Сегир, Эмболо.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Ямаль, Рафинья, Гарсия, Левандовски.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.