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Нападающий Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года

Нападающий Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года
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Забитый мяч нападающего «Спартака» Шамара Николсона в ворота «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России стал первым голом для 27-летнего футболиста за красно-белых за два года. В последний раз Николсон забивал в составе московского клуба в октябре 2022 года, во встрече 14-го тура РПЛ с «Химками».

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'    

Ямайский нападающий играет за «Спартак» с зимы 2022 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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