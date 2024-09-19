Нападающий Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года

Забитый мяч нападающего «Спартака» Шамара Николсона в ворота «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России стал первым голом для 27-летнего футболиста за красно-белых за два года. В последний раз Николсон забивал в составе московского клуба в октябре 2022 года, во встрече 14-го тура РПЛ с «Химками».

Ямайский нападающий играет за «Спартак» с зимы 2022 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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