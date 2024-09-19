Артига: будь я президентом «Химок», отправил бы всех в отставку — тренера и игроков

Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями после проигрыша в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» со счётом 1:5.

«Если бы я был президентом «Химок», после второго тайма с «Локомотивом» отправил бы всех в отставку: тренера, игроков, пресс-атташе. Но сейчас у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к следующему матчу с «Оренбургом» Это может быть ключевой момент в сезоне. Думаю только о победе, поскольку ситуация может стать ещё хуже, чем сейчас», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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