Артига: будь я президентом «Химок», отправил бы всех в отставку — тренера и игроков
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Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями после проигрыша в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» со счётом 1:5.
Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47' 0:2 Монтес – 52' 0:3 Пиняев – 62' 0:4 Пиняев – 63' 0:5 Сулейманов – 69' 1:5 Бакаев – 90'
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет
«Если бы я был президентом «Химок», после второго тайма с «Локомотивом» отправил бы всех в отставку: тренера, игроков, пресс-атташе. Но сейчас у меня есть два дня, чтобы подготовить команду к следующему матчу с «Оренбургом» Это может быть ключевой момент в сезоне. Думаю только о победе, поскольку ситуация может стать ещё хуже, чем сейчас», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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