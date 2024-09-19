Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Российский полузащитник Александр Головин не попал в основной состав «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Сегодня, 19 сентября, команды сыграют на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основной состав «Монако»: Кён, Вандерсон, Керер, Салису, Синго, Камара, Закария, Аклуиш, Минамино, Бен-Сегир, Эмболо.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник Головин сыграл за «Монако» два матча, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.