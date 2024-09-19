Открыта продажа билетов на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА

21 сентября «Рубин» в 9-м туре РПЛ примет ЦСКА. Матч состоится на казанском стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью, но кто победит на этот раз? Такой матч обязателен к просмотру, а посетить его можно, воспользовавшись надёжным сервисом «Чемпионат Билеты».

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Казанцы подходят к поединку в не самом оптимистичном настроении. Коллектив Рашида Рахимова проиграл в трёх подряд последних матчах с учётом всех турниров. В атакующих механизмах хозяев наметился сбой, так как во всех играх на данном отрезке они ни разу не сумели поразить ворота соперника. Если рассматривать только выступления на своём поле в РПЛ, то «Рубин» набрал лишь три очка за четыре встречи. Самое время исправляться!

ЦСКА, наоборот, выглядит неплохо. Да, армейцы уступили в прошлом туре «Зениту», но выдали конкурентный матч с действующим чемпионом. Среди недели команда Марко Николича переиграла Краснодар в кубковой встрече, прервав победную серию «быков», составлявшую семь матчей кряду. После трансфера Фёдора Чалова в греческий ПАОК красно-синие усилили атакующую линию, пополнив состав арендованным у «Сочи» Саулем Гуарирапой. Перед очной встречей с казанцами московский клуб опережает соперника на три очка. Разрыв небольшой, поэтому ждём напряжённое противостояние.

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