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Болельщики «Спартака» скандируют «Зенит» — позор российского футбола» на матче КР

Болельщики «Спартака» скандируют «Зенит» — позор российского футбола» на матче КР
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Болельщики «Спартака» скандируют: «Зенит» — позор российского футбола» на матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'    

Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

На 69-й секунде счёт в игре открыл нападающий красно-белых Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин укрепил преимущество своей команды.

После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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