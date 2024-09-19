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Михаил Галактионов оценил дебют Монтеса за «Локомотив»

Михаил Галактионов оценил дебют Монтеса за «Локомотив»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил дебют Сесара Монтеса за команду.

«У Монтеса получилось неплохо для первого матча. У него проходит адаптация, забил дебютный гол. Ребята хорошо его приняли, гол придал ему положительных эмоций. Понятно, есть моменты, которые надо шлифовать дальше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 сентября, «Локомотив» сыграл с «Химками» в матче Фонбет Кубка России. Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры.

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