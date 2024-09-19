Монтес ответил, почему принял решение перейти в «Локомотив»

Новоиспечённый центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес объяснил, почему принял решение перейти в стан железнодорожников.

«Локомотив» — большой проект. Он заинтересовал меня. Были варианты вернуться в Мексику, но посчитал, что будет интересно перейти в «Локомотив», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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