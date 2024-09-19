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Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе «Локомотива»

Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе «Локомотива»
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Новоиспечённый центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе железнодорожников с «Химками» в Фонбет Кубке России (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'     0:3 Пиняев – 62'     0:4 Пиняев – 63'     0:5 Сулейманов – 69'     1:5 Бакаев – 90'    
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет

«Впечатления от РПЛ сильные. Другой ритм, пространство, в отличие от Испании. Нужно время, чтобы встроиться в игру команды.

Доволен дебютом, рад, что выиграли. Тем более — забил. Нечасто такое получается, но сегодня порадовал болельщиков», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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