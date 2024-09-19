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Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе «Локомотива»

Новоиспечённый центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе железнодорожников с «Химками» в Фонбет Кубке России (5:1).

«Впечатления от РПЛ сильные. Другой ритм, пространство, в отличие от Испании. Нужно время, чтобы встроиться в игру команды.

Доволен дебютом, рад, что выиграли. Тем более — забил. Нечасто такое получается, но сегодня порадовал болельщиков», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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