Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе «Локомотива»

Новоиспечённый центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился впечатлениями от дебютного матча в составе железнодорожников с «Химками» в Фонбет Кубке России (5:1).
«Впечатления от РПЛ сильные. Другой ритм, пространство, в отличие от Испании. Нужно время, чтобы встроиться в игру команды.
Доволен дебютом, рад, что выиграли. Тем более — забил. Нечасто такое получается, но сегодня порадовал болельщиков», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
27-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 19 сентября 2024
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:10
-
21:55
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:45
-
20:36