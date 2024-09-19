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Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал об адаптации Севикяна

Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал об адаптации Севикяна
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об адаптации Эдгара Севикяна в команде.

«Адаптация Севикяна проходит хорошо, со многими ребятами он был знаком, с кем-то занимался ещё в академии, потому он воспитанник клуба. Понятно, его долго не было в России, но я его знаю по работе в Нижнем, по молодёжной сборной, приглашал его из Испании. Его качества мне понятны», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 сентября, «Локомотив» сыграл с «Химками» в матче Фонбет Кубка России. Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры.

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