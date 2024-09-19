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Галактионов отреагировал на слова Шпинёва о малом игровом времени Сулейманова

Галактионов отреагировал на слова Шпинёва о малом игровом времени Сулейманова
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слова Вадима Шпинёва о малом игровом времени нападающего Тимура Сулейманова.

«Каждый человек имеет право на собственное мнение, тем более если он представитель игрока, который переживает за своего футболиста. Вадиму желаю крепкого здоровья, я достаточно давно с ним знаком», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 сентября, «Локомотив» сыграл с «Химками» в матче Фонбет Кубка России. Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры.

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