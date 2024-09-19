«Спартак» — «Крылья Советов»: защитник гостей Печенин забил автогол

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин забил гол в свои ворота.

Ранее, на 69-й секунде, счёт в игре открыл нападающий красно-белых Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин укрепил преимущество своей команды.

После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.

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