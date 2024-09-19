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Фейеноорд — Байер, результат матча 19 сентября 2024, счет 0:4, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Дубль Вирца помог «Байеру» разгромить «Фейеноорд» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Игра закончилась победой леверкузенского клуба со счётом 4:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 5'     0:2 Гримальдо – 30'     0:3 Вирц – 36'     0:4 Велленройтер – 45'    

В первом тайме атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился дублем. Ещё один гол забил крайний защитник немецкого клуба Алехандро Гримальдо. Также гол в свои ворота забил вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер. Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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