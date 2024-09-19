Дубль Вирца помог «Байеру» разгромить «Фейеноорд» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Игра закончилась победой леверкузенского клуба со счётом 4:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился дублем. Ещё один гол забил крайний защитник немецкого клуба Алехандро Гримальдо. Также гол в свои ворота забил вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер. Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами.

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