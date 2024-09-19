Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Црвена Звезда — Бенфика, результат матча 19 сентября 2024, счет 1:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «Бенфика» одержала победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Актюркоглу – 9'     0:2 Кёкчю – 29'     1:2 Милсон – 86'    

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бенфики» Керем Актюркоглу. Затем на 29-й минуте увеличил преимущество португальской команды Оркун Кёкчю. Один мяч на 86-й минуте отыграл нападающий сербской команды Милсон.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android