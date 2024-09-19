«Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «Бенфика» одержала победу со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бенфики» Керем Актюркоглу. Затем на 29-й минуте увеличил преимущество португальской команды Оркун Кёкчю. Один мяч на 86-й минуте отыграл нападающий сербской команды Милсон.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.