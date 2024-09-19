Фото: Майкл Джордан пришёл на матч «Монако» — «Барселона»

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан пришёл на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются французское «Монако» и испанская «Барселона».

Команды сыграют на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Майкл Джордан является лучшим баскетболистом в истории (по версии экспертов ESPN). Он сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах.

кадр из трансляции матча Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» Фото: телеканал Champions Club

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.