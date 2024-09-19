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Монако — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: Майкл Джордан пришёл на матч «Монако» — «Барселона»

Фото: Майкл Джордан пришёл на матч «Монако» — «Барселона»
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Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан пришёл на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются французское «Монако» и испанская «Барселона».

Команды сыграют на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Перерыв
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Майкл Джордан является лучшим баскетболистом в истории (по версии экспертов ESPN). Он сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах.

кадр из трансляции матча Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона»

кадр из трансляции матча Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона»

Фото: телеканал Champions Club

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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