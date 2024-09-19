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«Спартак» — «Крылья Советов»: Шитов сократил отставание в счёте

«Спартак» — «Крылья Советов»: Шитов сократил отставание в счёте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

На 68-й минуте нападающий гостей Владислав Шитов сократил отставание в счёте.

Ранее, на 69-й секунде, счёт в игре открыл нападающий красно-белых Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин забил гол в свои ворота.

После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.

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