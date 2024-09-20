Николай Ларин: приятно за всех воспитанников «Чертаново» в списке 33-х лучших

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал попадание воспитанников академии в список 33-х лучших игроков сезона-2023/2024.

«Приятно за всех наших ребят, которые попали в список, а особенно за Александра Солдатенкова. Я был у него тренером на протяжении четырёх лет, поэтому за него особенно радостно. Приятно и за школу «Чертаново». Хочется, чтобы таких футбольных школ у нас в стране было как можно больше. Раз уж в РФС отметили, то вдвойне дорого. Мне хотелось бы, чтобы «Чертаново» продолжало славные традиции и выпускало хороших футболистов. Сейчас в школе есть перспективные ребята, способные попасть в клубы Российской Премьер-Лиги», — приводит слова Ларина Metaratings.

Ранее бюро РФС опубликовало список, в который в том числе попали защитники Юрий Горшков, Александр Солдатенков и полузащитник Максим Глушенков, являющиеся воспитанниками московской академии.

Список «33 лучших футболистов» ежегодно составляется Российским футбольным союзом по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из игроков, распределённых по амплуа.