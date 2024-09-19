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Президент Ла Лиги назвал Месси лучшим футболистом в истории

Президент Ла Лиги назвал Месси лучшим футболистом в истории
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим футболистом как в истории этой игры, так и в истории чемпионата Испании.

— Лучший испанский игрок.
— Бутрагеньо.

— Лучший игрок, когда-либо выступавший в Ла Лиге.
— Месси.

— Лучший игрок в истории.
— Месси.

— Лучший игрок Европы.
— Беллингем.

— Лучший клуб.
— Мадридский «Реал» времён первых чемпионств, когда футбол был более рациональным, — приводит слова Тебаса AS.

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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