«Атлетико» Мадрид — «РБ Лейпциг»: Шешко открыл счёт на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанский «Атлетико» Мадрид и немецкий «РБ Лейпциг». Игра идёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступает Иван Кружляк (Словакия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На пятой минуте счёт в матче открыл Беньямин Шешко.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.