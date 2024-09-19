«Монако» — «Барселона»: Аклиуш открыл счёт на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются французский «Монако» и испанская «Барселона». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте произошло удаление полузащитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Затем 16-й минуте счёт в матче открыл игрок «Монако» Магнес Аклиуш.

кадр из трансляции «Монако» — «Барселона» Фото: прямая трансляция телеканала Okko

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.