Экс-игрок «Спартака» Шитов не стал праздновать гол в ворота красно-белых
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов не стал праздновать гол в ворота «Спартака», забитый им в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, 21-летний футболист находился в системе красно-белых с 2015 года. Шитов покинул московский клуб зимой 2023 года.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2' 2:0 Зобнин – 19' 3:0 Печенин – 41' 3:1 Шитов – 68' 4:1 Мангаш – 89'
Удаления: нет / Печенин – 86'
На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Спартака». Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян.
После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.
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