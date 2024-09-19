Экс-игрок «Спартака» Шитов не стал праздновать гол в ворота красно-белых

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов не стал праздновать гол в ворота «Спартака», забитый им в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, 21-летний футболист находился в системе красно-белых с 2015 года. Шитов покинул московский клуб зимой 2023 года.

На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Спартака». Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян.

После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.

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