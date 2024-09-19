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Защитник Алексис Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая

Защитник Алексис Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая
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Появление на поле центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», проходящем в эти минуты, стало для него первым с 19 мая 2024 года, когда 24-летний футболист сыграл в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

Дуарте вышел на замену на 70-й минуте встречи.

На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Игра проходит на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Роман Сафьян.

После трёх матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете А. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и располагаются на четвёртой строчке.

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