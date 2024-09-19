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Салихова — директору «Спартака» Амаралу: продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?

Салихова — директору «Спартака» Амаралу: продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?
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Зарема Салихова, являющаяся супругой бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к спортивному директору красно-белых Томашу Амаралу.

«Как дела, Амарал? Давно не слышно, пропал, как и Эшуорт. Продолжаешь зависеть от приобретений Луки Каттани?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Амарал назначен на должность спортивного директора «Спартака» в декабре прошлого года. «Спартак» купил этим летом голкипера Александра Довбню, полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, нападающего Виллиана Жозе.

В данный момент «Спартак» принимает «Крылья Советов» в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'
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