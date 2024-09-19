«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 69-й секунде счёт в игре открыл нападающий красно-белых Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин забил гол в свои ворота. На 68-й минуте нападающий гостей Владислав Шитов сократил отставание в счёте. На 89-й минуте защитник хозяев Рикарду Мангаш довёл счёт до разгромного.

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