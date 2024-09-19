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Спартак — Крылья Советов 4:1, результат матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 19 сентября

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

На 69-й секунде счёт в игре открыл нападающий красно-белых Шамар Николсон. На 19-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин забил гол в свои ворота. На 68-й минуте нападающий гостей Владислав Шитов сократил отставание в счёте. На 89-й минуте защитник хозяев Рикарду Мангаш довёл счёт до разгромного.

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