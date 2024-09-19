Игрок «Барселоны» Гарсия получил красную карточку на 10-й минуте матча с «Монако»

Полузащитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Монако», проходящего в эти минуты.

Гарсия получил красную карточку за то, что пошёл выручать своего голкипера и был вынужден фолить на границе штрафной. Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды.

Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

Гарсия является воспитанником каталонского клуба. До этой встречи за взрослую команды «Барселоны» он сыграл 74 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: