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Игрок «Барселоны» Гарсия получил красную карточку на 10-й минуте матча с «Монако»

Игрок «Барселоны» Гарсия получил красную карточку на 10-й минуте матча с «Монако»
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Полузащитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Монако», проходящего в эти минуты.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Перерыв
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Гарсия получил красную карточку за то, что пошёл выручать своего голкипера и был вынужден фолить на границе штрафной. Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды.

Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

Гарсия является воспитанником каталонского клуба. До этой встречи за взрослую команды «Барселоны» он сыграл 74 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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