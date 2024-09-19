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Ламин Ямаль забил дебютный мяч в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль забил дебютный мяч в Лиге чемпионов
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил дебютный гол во взрослой Лиге чемпионов. Это произошло на 28-й минуте матча с «Монако» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Также стоит отметить, что Ямаль уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов в возрасте до 17 лет, чем любой другой игрок в истории турнира, обогнав Джуда Беллингема, Юри Тилеманса и Уоррена Заир-Эмери (всего по 10).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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