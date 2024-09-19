Ламин Ямаль забил дебютный мяч в Лиге чемпионов

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил дебютный гол во взрослой Лиге чемпионов. Это произошло на 28-й минуте матча с «Монако» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Также стоит отметить, что Ямаль уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов в возрасте до 17 лет, чем любой другой игрок в истории турнира, обогнав Джуда Беллингема, Юри Тилеманса и Уоррена Заир-Эмери (всего по 10).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.