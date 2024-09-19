Рикарду Мангаш забил дебютный гол за «Спартак»

26-летний левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш забил свой первый гол за красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», в котором московский клуб одержал победу со счётом 4:1.

Мангаш появился на поле после перерыва и забил гол на 89-й минуте встречи.

Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян.

Португальский футболист перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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