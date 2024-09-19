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Рикарду Мангаш забил дебютный гол за «Спартак»

Рикарду Мангаш забил дебютный гол за «Спартак»
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26-летний левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш забил свой первый гол за красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», в котором московский клуб одержал победу со счётом 4:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

Мангаш появился на поле после перерыва и забил гол на 89-й минуте встречи.

Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян.

Португальский футболист перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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