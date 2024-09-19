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Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Аталанта» — «Арсенал»: счёт после первого тайма не открыт

«Аталанта» — «Арсенал»: счёт после первого тайма не открыт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Игра идёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия

В первые 45 минут игры команды не смогли забить друг другу.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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