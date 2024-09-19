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Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов (17 лет и 68 дней) после того, как поразил ворота «Монако» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский футболист уступает первую строчку вингеру сине-гранатовых Ансу Фати, забившему дебютный гол в главном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет и 40 дней.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Фати забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче группового этапа с «Интером» (1:2), который состоялся 10 декабря 2019 года.

Игра «Монако» — «Барселона» проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды).

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