Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов (17 лет и 68 дней) после того, как поразил ворота «Монако» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский футболист уступает первую строчку вингеру сине-гранатовых Ансу Фати, забившему дебютный гол в главном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет и 40 дней.

Фати забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче группового этапа с «Интером» (1:2), который состоялся 10 декабря 2019 года.

Игра «Монако» — «Барселона» проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды).

Сколько стоят молодые футболисты: