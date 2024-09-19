«Монако» — «Барселона»: Головин вышел на поле на 46-й минуте вместо Камары

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте вместо Ламина Камары в матче с «Барселоной», который проходит в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте произошло удаление полузащитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Затем 16-й минуте счёт в матче открыл игрок «Монако» Магнес Аклиуш. Сравнял счёт в игре на 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.