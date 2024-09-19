Результаты матчей 4-го тура Пути РПЛ Кубка России 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, прошли три матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры состоялись в квартетах А, В и С. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты матчей Пути РПЛ Кубка России 19 сентября:

«Химки» — «Локомотив» (Москва) — 1:5;

«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2;

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: