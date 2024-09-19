Спортдиректор «Спартака» Амарал ответил, на какое место может претендовать команда

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, на какое место может претендовать команда.

— На какое место может претендовать «Спартак»?

— Состав готов биться за победу в каждом матче. Прежде я не обещал титулов, но этот состав с этим тренером может побеждать в каждой игре.

Мы всегда расстраиваемся, когда «Спартак» не выигрывает. В клубе всегда играют на победу. Рад тому, какой ответ сегодня дала команда. Надеемся, что в воскресенье будет то же самое, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Спартак» занимает пятую строчку в чемпионате России. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.