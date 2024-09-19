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Атлетико Мадрид — РБ Лейпциг, результат матча 19 сентября 2024, счет 2:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Мадридский «Атлетико» вырвал победу в концовке матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и немецкий «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Иван Кружляк (Словакия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Шешко – 4'     1:1 Гризманн – 28'     2:1 Хименес – 90'    

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий немецкого клуба Беньямин Шешко. Затем на 26-й минуте нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн восстановил равенство. На 90-й минуте защитник Хосе Хименес забил победный мяч «матрасников».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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