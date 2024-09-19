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Мадридский «Атлетико» вырвал победу в концовке матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и немецкий «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Иван Кружляк (Словакия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий немецкого клуба Беньямин Шешко. Затем на 26-й минуте нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн восстановил равенство. На 90-й минуте защитник Хосе Хименес забил победный мяч «матрасников».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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