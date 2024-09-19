Спортдиректор «Спартака» Амарал: без Соболева команда лучше

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал оценил игровой уровень московской команды после ухода из клуба 27-летнего нападающего Александра Соболева, перешедшего в «Зенит».

«Я думаю, что мы сейчас лучше без Соболева.

В этом клубе нам и мне нужны люди, которые хотят тут находиться и биться. Соболев показал, что не хочет этого», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Соболев стал игроком «Зенита» 30 августа. 27-летний нападающий в текущем сезоне провёл два матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

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