Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Спартака» Амарал: без Соболева команда лучше

Спортдиректор «Спартака» Амарал: без Соболева команда лучше
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал оценил игровой уровень московской команды после ухода из клуба 27-летнего нападающего Александра Соболева, перешедшего в «Зенит».

«Я думаю, что мы сейчас лучше без Соболева.

В этом клубе нам и мне нужны люди, которые хотят тут находиться и биться. Соболев показал, что не хочет этого», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Соболев стал игроком «Зенита» 30 августа. 27-летний нападающий в текущем сезоне провёл два матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
Глушенков «отшил» себя от сборной России
Глушенков «отшил» себя от сборной России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android