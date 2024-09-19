Томаш Амарал рассказал, когда Соболев заявил, что не хочет быть частью «Спартака»

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал, когда Александр Соболев заявил, что не хочет быть частью «Спартака».
«Когда Соболев напрямую мне и тренеру сказал, что плохо себя чувствует, что не хочет быть частью команды. Это было после «Оренбурга», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.