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Спортдиректор «Спартака» Амарал: ожидали, что Виллиан Жозе будет в лучшей форме

Спортдиректор «Спартака» Амарал: ожидали, что Виллиан Жозе будет в лучшей форме
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на критику выступлений за клуб форварда Виллиана Жозе.

«Мы ожидали, что Виллиан начнёт сезон удачнее и будет в лучшей форме. К сожалению, этого не произошло. Но давайте не забывать, что в том сезоне за «Бетис» он сделал 14+6. Вы бы его не подписали? (журналистам) Это ваше мнение», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Виллиану Жозе 32 года, бразилец перешёл в «Спартак» летом 2024-го из «Бетиса». Игрок провёл за столичный клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После восьми туров РПЛ «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков.

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