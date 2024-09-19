Спортивный директор «Спартака» ответил, согласовывали ли трансфер Жозе со Станковичем

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, был ли согласован трансфер нападающего Виллиана Жозе из «Бетиса» в московский клуб с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Конечно, со Станковичем согласовывали трансфер. Ему нравился этот футболист. Что касается его формы, для нас было сюрпризом. В «Бетисе» у него были другие данные. Во время отпуска он показал себя непрофессионально. У него была травма. Мы от него много требуем.

Мы покупали Жозе, чтобы помочь Угальде. Чтобы он играл тоже. Надеемся, что он будет играть», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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