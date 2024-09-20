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Ямаль сыграл больше матчей в ЛЧ в возрасте до 17 лет, чем любой другой футболист в истории

Ямаль сыграл больше матчей в ЛЧ в возрасте до 17 лет, чем любой другой футболист в истории
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Выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал футболистом, проведшим больше всех игр в этом турнире в возрасте до 17 лет. Испанскому футболисту удалось обогнать атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, хавбека «Астон Виллы» Юри Тилеманса и полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, каждый из которых сыграл по 10 матчей в главном европейском клубном турнире. Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Ямаль также отметился голом на 28-й минуте встречи с французским клубом, таким образом став вторым самым молодым бомбардиром в Лиге чемпионов.

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