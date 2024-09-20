Ямаль сыграл больше матчей в ЛЧ в возрасте до 17 лет, чем любой другой футболист в истории

Выйдя в стартовом составе на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал футболистом, проведшим больше всех игр в этом турнире в возрасте до 17 лет. Испанскому футболисту удалось обогнать атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, хавбека «Астон Виллы» Юри Тилеманса и полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, каждый из которых сыграл по 10 матчей в главном европейском клубном турнире. Об этом информирует Squawka.

Ямаль также отметился голом на 28-й минуте встречи с французским клубом, таким образом став вторым самым молодым бомбардиром в Лиге чемпионов.

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