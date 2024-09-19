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Спортдиректор «Спартака» Амарал: мы ждём, что Жозе повторит путь Угальде

Спортдиректор «Спартака» Амарал: мы ждём, что Жозе повторит путь Угальде
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал, повторит ли Виллиан Жозе успех Манфреда Угальде.

«Мы ждём от Жозе, что он повторит путь Угальде, который раскрылся. Если это произойдёт, вам придётся забрать свои слова назад. Если нет, виноват буду я», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

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