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В «Спартаке» объяснили, почему сорвался трансфер Кордобы из «Краснодара»

В «Спартаке» объяснили, почему сорвался трансфер Кордобы из «Краснодара»
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал объяснил, почему сорвался трансфер Кордобы из «Краснодара».

«Мы делали запрос — «Краснодар» назвал свою сумму, игрок — свою. Мы обсудили и поняли, что не надо», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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