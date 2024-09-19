В «Спартаке» сообщили, что продолжают следить за игроком «Ростова» Глебовым

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что красно-белые продолжают следить за полузащитником «Ростова» Данилом Глебовым.

«Это футболист, за которым чем больше следишь, тем больше он нравится. Настоящий лидер. Мы делали запрос, когда узнали стоимость, поняли, что не стоит того. Мы продолжаем за ним следить. Это не отменяет того, что он хороший футболист», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Действующее трудовое соглашение Глебова с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: