Николсон ликовал с Мартинсом, Станкович праздновал с Литвиновым. Фото победы «Спартака»

19 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 4-го тура Кубка России (Путь РПЛ) в группе А «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Деяна Станковича.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

26-летний левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш забил свой первый гол за красно-белых. Мангаш появился на поле после перерыва и забил гол на 89-й минуте встречи.

Португальский футболист перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.