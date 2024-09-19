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«Монако» — «Барселона»: Иленикена вывел хозяев вперёд на 71-й минуте

«Монако» — «Барселона»: Иленикена вывел хозяев вперёд на 71-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются французский «Монако» и испанская «Барселона». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступает Аллард Линдхут (Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

На 11-й минуте произошло удаление полузащитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Затем на 16-й минуте счёт в матче открыл игрок «Монако» Магнес Аклиуш. Сравнял счёт в игре на 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На 46-й минуте на поле вместо Камары вышел Головин. Вывел хозяев вперёд на 71-й минуте нападающий Джордж Иленикена.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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