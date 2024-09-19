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Амарал раскрыл детали разговора с Соболевым перед трансфером из «Спартака» в «Зенит»

Амарал раскрыл детали разговора с Соболевым перед трансфером из «Спартака» в «Зенит»
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал раскрыл детали разговора с Александром Соболевым перед его трансфером в «Зенит».

«Соболев в январе не говорил мне раньше, что хочет покинуть команду. Его позиция менялась: то вверх, то вниз. У нас был серьёзный разговор с ним и с тренером. Мы с уважением поговорили. Он сказал, что не видит себя в команде, не видит возможности стать тут чемпионом», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков.

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