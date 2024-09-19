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Спортдиректор «Спартака» Амарал: Дуарте отстаёт от других футболистов

Спортдиректор «Спартака» Амарал: Дуарте отстаёт от других футболистов
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о физической форме центрального защитника красно-белых Алексисе Дуарте после его долгого отсутствия.

«Дуарте пропустил практически всю предсезонную подготовку из-за травмы, потом была ещё одна травма. Он потерял форму, когда команда готовилась к сезону. Он отстаёт от других футболистов на этой позиции, но он профессионал, работает. Сегодня на поле вы его видели.

Было предложение по нему от «Рубина», но недостаточно хорошее», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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