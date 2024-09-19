Спортдиректор «Спартака» ответил на вопрос, какова роль агента Андреева в клубе

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, какова роль агента Павла Андреева в клубе.

— Какова роль Андреева в клубе?

— Андреев — агент Соболева. Конечно, он принимает участие в переговорах.

Как и любой другой агент, он может предлагать игроков. Мы анализируем и дальше принимаем решение. Нужно понимать, что, подписывая футболиста, мы подписываем игрока не только на поле, но и в раздевалке», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 19 сентября, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 4:1.

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