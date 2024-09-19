Спордиректор «Спартака» Амарал: очень уважаю мнение Реброва, он легенда клуба

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что очень уважает Артёма Реброва, он отметил, что это легенда клуба.

«Я каждый день говорю с Ребровым о многих игроках. Уважаю его мнение, потому что он легенда клуба. Он разбирается. Очень уважаю его мнение, как и других», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.